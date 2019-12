Ponte di Legno, anziano non torna a casa. Trovato

(red.) Si sono vissuti momenti di apprensione nella serata di sabato 30 novembre a Ponte di Legno, in Valcamonica, nel bresciano, dove un uomo anziano non era più tornato a casa. Vista l’età avanzata e anche lo stato di salute – l’uomo è affetto dal morbo di Parkinson – sono state attivate le ricerche. Il soccorso alpino con i vigili del fuoco e gli altri soccorritori si sono messi in moto tra il paese camuno e le frazioni.

La mobilitazione ha dato i suoi frutti visto che l’anziano è stato trovato sano e salvo nella frazione di Pezzo. L’uomo presentava solo una lieve sindrome di raffreddamento a causa delle temperature, ma era sano ed è stato portato in ospedale. Ai carabinieri di Cedegolo e Ponte di Legno il compito di capire le circostanze intorno all’episodio.