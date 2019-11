Edolo, lite tra studenti al Cfp. 14enne ferito dopo un pugno

(red.) Ieri mattina, giovedì 28 novembre, è dovuto intervenire persino l’elicottero proveniente da Brescia per soccorrere un ragazzino rimasto ferito dopo una scazzottata con un compagno di scuola. E’ successo a Edolo, al centro di formazione professionale “Zanardelli” di via Marconi in Valcamonica, nel bresciano. E’ accaduto tutto pochi minuti prima di mezzogiorno quando, per motivi da capire, il 14enne ferito e un 15enne hanno avuto una discussione.

La scena sarebbe avvenuta all’interno di un laboratorio e alla presenza degli altri studenti che hanno cercato di separarli. Attivata la dirigenza scolastica e visto che il 14enne lamentava dolori a un occhio è stato allertato il 112. Sul posto sono arrivate un’ambulanza della Croce Bianca di Brescia e anche da Edolo, oltre al velivolo e ai carabinieri della compagnia di Breno per ricostruire l’accaduto.

Il 14enne è stato quindi imbarcato sull’elicottero e trasportato in codice verde all’ospedale Civile di Brescia per tutti gli accertamenti del caso. Dalla scuola intanto fanno sapere che lo studente ferito e l’altro responsabile andranno incontro a provvedimenti disciplinari.