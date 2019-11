Neve, sabato sugli sci: apre il Presena al passo del Tonale

(red.) Le abbondanti nevicate dei giorni precedenti e intorno a giovedì 28 novembre permetteranno ai turisti e sciatori di godere delle vette al confine tra il Trentino e la Lombardia. Nelle ultime due settimane la neve è scesa in grande quantità, così come sul ghiacciaio Presena che riapre sabato 30 novembre dopo una settimana di chiusura proprio a causa delle intense precipitazioni nevose, fino a 4 metri.

Stessa situazione al Passo Tonale su un fondo di 2,5-3 metri. Sempre sabato 30 apriranno altre sei piste al Passo Tonale insieme ad altre otto già disponibili. Quindi, si potrà sciare su Valena, Valbiolo, Contrabbandieri, Tonale Occidentale, Vittoria I, Vittoria II, Tre Larici, Cady Sit, Tonalina, Bleis, Giuliana, Alpe Alta, Serodine e Paradiso. E’ in funzione anche il tapis roulant coperto per i più piccoli. A Vermiglio è poi aperto il Centro fondo, nell’area dei laghetti di San Leonardo, con piste per 8 chilometri.