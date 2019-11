Pian Camuno, scontro tra auto sulla statale 42: un morto e due feriti

(red.) Questa mattina, sabato 23 novembre, si è verificato un tragico incidente sulla statale 42 del Tonale in territorio di Pian Camuno, in Valcamonica, nel bresciano. E’ successo intorno alle 11 quando, per cause da accertare, due auto sono rimaste coinvolte in un drammatico scontro. Un impatto così violento che ha tolto la vita a un 54enne, ferendo altre due persone, di cui una donna di 57 e un uomo di 67 anni.

L’allerta ai soccorsi è stata immediata facendo intervenire sul posto l’automedica, due ambulanze da Pisogne e Lovere, ma anche due elicotteri dall’ospedale Civile di Brescia e da quello di Bergamo. Presenti anche i vigili del fuoco e la Polizia stradale. Per consentire i soccorsi e i rilievi con cui ricostruire la dinamica dell’incidente, la strada è stata chiusa alla circolazione.