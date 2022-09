Sebino bresciano e bergamasco, dalla Regione 10 mln di euro

Sulzano. Proseguono le occasioni di confronto nei territori con protagonisti il presidente Attilio Fontana e degli assessori di Regione Lombardia. Sotto la lente peculiarità, potenzialità e problematiche dei Laghi Bergamaschi e del Sebino Bresciano. Dopo la mattina sulla sponda bergamasca del lago d’Iseo e l’incontro con gli stakeholder a Monte Isola, la delegazione ha visitato quattro centri del Sebino bresciano.

Il presidente Fontana e l’assessore al Bilancio e finanza Davide Carlo Caparini, arrivati a Marone su un battello della società Navigazione Lago d’Iseo, hanno proseguito la visita a Sale Marasino, Sulzano e Iseo. I Comuni sono stati coinvolti nell’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) per la ‘riqualificazione, la valorizzazione, e la promozione dell’area del Sebino’. Sottoscritto nel 2018, l’AQST ha visto lo sviluppo di 42 progetti (20 di Bergamo, 19 di Brescia e 3 progetti trasversali finanziati da Regione Lombardia). Il cofinanziamento regionale è pari a 10 milioni di euro.

«Regione Lombardia – ha detto Fontana – negli ultimi anni ha sostenuto concretamente il rilancio del Sebino. Subito dopo ‘The Floating Piers’ abbiamo investito 10 milioni di euro. Risorse che i Comuni hanno impiegato con interventi strategici e che hanno reso ancora più belli e attrattivi questi luoghi. A queste negli anni successivi se ne sono aggiunte altre ancora attraverso misure diverse. Alla nostra attenzione ci sono anche aspetti di carattere, ambientale, sicurezza e mobilità, che non possiamo trascurare nell’ottica di uno sviluppo sostenibile».

L’area interna oggetto della visita odierna interessa 47 Comuni delle Comunità montane dei Laghi Bergamaschi (38 Comuni) e del Sebino Bresciano (9 Comuni) per un totale di 132.671 abitanti. I Comuni bresciani sono: Iseo, Marone, Monte Isola, Monticelli Brusati, Ome, Pisogne, Sale Marasino, Sulzano e Zone.

A Marone la visita ufficiale è proseguita sul lungolago Guglielmo Marconi, per la cui riqualificazione è stato assegnato un contributo regionale di 200.000 euro (Direzione Infrastrutture e Trasporti). L’intervento, con un costo complessivo da 400.000 euro, ha permesso di dotare il Comune lacustre di una passerella che collega la piazza antistante la chiesa a villa Vismara. I lavori sono proseguiti con la realizzazione di una nuova pavimentazione, nuove sedute e arredi e nuove ringhiere. Un lungolago che in futuro, secondo i piani del Comune, potrebbe affacciarsi a un idroscalo per idrovolanti grazie a una pista sull’acqua segnalata da boe. Opera che potrebbe essere inaugurata nel marzo 2023 in occasione del centenario dalla nascita dell’Aeronautica militare. Nell’ambito dell’AQST a Marone è prevista la ‘Ristrutturazione opificio Cristini di Sotto – Ex Cittadini’ con un contributo di Regione Lombardia pari a 600mila euro.

A Sale Marasino è stato presentato il progetto ‘Realizzazione dell’ampliamento del Polo Logistico di Protezione Civile e Vigili del Fuoco’. Regione Lombardia ha destinato all’intervento un finanziamento di 580mila euro (Direzione Generale Territorio e Protezione civile). Il Polo Logistico sarà la casa di tre realtà importanti nel mondo del volontariato: Gruppo Intercomunale di Protezione civile (10 Comuni e 240 volontari coordinati dalla Comunità Montana del Sebino Bresciano); Vigili del fuoco volontari – distaccamento di Sale Marasino e associazione Volontari Ambulanza Sale Marasino (80 volontari).

Attraverso l’AQST a Sale Marasino sono stati realizzati inoltre vari interventi di ‘Sistemazione delle aree demaniali spiaggia in località Motta, Perla Sebina, Conche e il nuovo accesso al polo scolastico e alla biblioteca’. Contributo totale di Regione Lombardia: 600mila euro.

Dopo avere lasciato il battello della società di Navigazione Lago d’Iseo, a Sulzano è stata invece visitata l’Associazione Nautica Sebina (ANS). Un’occasione anche per incontrare un’ottantina di ragazzi delle scuole del territorio di rientro da una lezione velica. L’ANS da anni organizza corsi per avvicinare allo sport della vela non solo studenti, ma anche bambini e non con disabilità.

Con l’AQST a Sulzano si è conclusa la ‘Riqualificazione della piazza XXVIII Maggio e dell’ufficio turistico e biglietteria navigazione’ con un contributo totale di Regione Lombardia pari a 200.000 euro. È inoltre in corso di realizzazione la ‘Riqualificazione ambiti di servizio per l’utenza locale e turistica e creazione parcheggio autobus turistici’. In quest’ultimo caso il contributo regionale di 400mila euro.

Ultima tappa di questa intensa giornata: la visita al Castello Oldofredi e alle storiche vie che lo circondano. La pavimentazione di quest’ultime è stata riqualificata proprio grazie a un intervento regionale. Il Centro Storico di Iseo si è recentemente rifatto il look grazie ai finanziamenti dell’AQST Sebino, con un contributo regionale totale di 425.000 euro. In chiusura la visita ai negozi storici recentemente riconosciuti da Regione a Iseo: Bianchi (1968), Bar Garibaldi (1975) e Arte Casa Jarrera (1980).