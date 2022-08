“Una luce differente”, giovedì Paola Baratto alla Cascina Clarabella

Corte Franca. Per la rassegna “Parole tra i filari”, il festival di aperitivi culturali della cooperativa sociale agricola Clarabella, giovedì 4 agosto alle ore 20 nel portico affacciato sul vigneto del Centottanta Cantina&Cucina a Corte Franca, la scrittrice e giornalista Paola Baratto presenta il suo nuovo libro “Una luce differente”, Manni editore 2022. Dialoga con l’autrice Rachele Anna Manzaro, dell’associazione Brescia si Legge.

Tre racconti al femminile dedicati «alle donne impegnate nella ricerca della libertà e a quegli uomini che vogliono esserne complici». Il titolo viene da una frase di Virginia Woolf: «Ogni onda del mare ha una luce differente, proprio come la bellezza di chi amiamo». Così le protagoniste alle prese con l’ombra di un maschile assente o lontano, ma molto ingombrante, cercano di essere ognuna una luce differente. Intorno a loro, ci sono una rete di altri personaggi femminili “di grande spessore culturale e umano, che dovrebbero forse essere le vere influencer delle ragazze di oggi”.

La protagonista del primo racconto è Vittoria, una giovane donna che torna per breve tempo nella città in cui è nata per fare i conti con la morte del padre e con la sua pesante eredità.

La seconda protagonista è Lidia, figlia di un maestro del teatro di cui subisce il carattere imperioso e dominante. Grazie alla parola e alla scrittura riuscirà ad affrancarsi da questa soggezione. Sullo sfondo un piccolo centro abitato della Liguria.

La terza protagonista si chiama Gemma. Nella villa-museo di un poeta risorgimentale dialoga a distanza con l’illustre e autoritario autore e la figlia prediletta che lo dovette accudire durante la vecchiaia.

Mentre si ascolta, si gustano il piatto aperitivo preparato dallo chef del Centottanta e un calice di Franciacorta di cantina Clarabella.

Al termine della presentazione l’autrice sarà a disposizione per il firmacopie (15 euro con piatto aperitivo su prenotazione al numero 030 9821041 o alla mail clarabella@cascinaclarabella.it).