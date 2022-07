Per ‘Oro in Bocca’, una domenica mattina alle Torbiere del Lago d’Iseo

Corte Franca. Domenica 3 luglio prende il via Oro in bocca, la rassegna promossa dalla Fondazione Provincia di Brescia Eventi, che, fino a fine agosto, toccherà alcuni luoghi splendidi della nostra provincia, proponendo incontri mattutini preceduti da brevi camminate immerse nella natura.

Questo appuntamento (partenza consigliata alle 8,20) propone un percorso di circa mezz’ora da Corte Franca alla Riserva delle Torbiere del Lago d’Iseo, dove attenderà il pubblico Marco Cattaneo, direttore di National Geographic Italia. Marco Cattaneo, collaboratore con Il Venerdì, supplemento del quotidiano La Repubblica, si dedica ai temi della scienza e dell’ambiente, ma ha maturato anche una significativa esperienza come reporter e fotografo di viaggio. È autore o co-autore di diversi libri, tra cui Il Patrimonio mondiale dell’Umanità; ha scritto la postfazione all’edizione italiana di Dove il tempo si ferma. La nuova teoria dei buchi neri di Stephen Hawking. Ha ricevuto riconoscimenti giornalistici in campo nazionale e internazionale, tra cui il Grand Prix de l’Afjet, premio dell’associazione francese dei giornalisti di viaggio, il premio Ippocrate dell’Unamsi, il premio Portico d’Oro-Jacques Le Goff dell’Università di Bologna per la divulgazione nella storia.

Marco Cattaneo sarà in dialogo con Emanuele Galesi sul tema “L’acqua e le risorse della terra”. La partecipazione all’incontro è gratuita (previo pagamento per i non residenti del biglietto di accesso alla Riserva del costo di 1 euro), chi partecipa dovrà sedersi sull’erba: è quindi consigliato portare qualcosa per isolarsi e in caso di maltempo l’incontro si svolgerà nella Sala Civica del comune di Corte Franca in piazza di Franciacorta 1.

Ecco il percorso da Corte Franca alla Riserva Naturale Torbiere del Sebino. Dal municipio di Corte Franca (piazza di Franciacorta 1), all’orario di partenza consigliato, verso le 8,20, lasciate l’automobile in uno dei parcheggi in zona seguendo le indicazioni per la Riserva Naturale Torbiere del Sebino. In 10/15 minuti si arriva nei pressi del Centro Commerciale le Torbiere. Lì ci sono indicazioni per l’itinerario 6 (percorso bianco), semplice ma non adatto a persone con difficoltà motoria. Bisogna imboccare via Segaboli e, seguendo le frecce, dopo altri 10/15 minuti si arriva nello spiazzo dell’incontro. Sono consigliate scarpe da trekking.