Lago d’Iseo, 10 associazioni al lavoro per un’estate più sicura

Lago d’Iseo. Dopo avere sottoscritto un accordo con la Guardia Costiera Ausiliaria, l’associazione Camunia Soccorso e la Croce Rossa Italiana – OPSA Bergamo, l’Autorità di Bacino lacuale dei Laghi d’Iseo, Endine e Moro ha firmato un protocollo d’intesa con le due provincie – Brescia e Bergamo – ed in modo particolare con i referenti per il settore della protezione civile, Giovanmaria Tognazzi e Luigi Assolari, al fine di coinvolgere dieci associazioni di volontariato locale nel controllo della sicurezza sul Sebino nel corso della prossima stagione estiva.

“Anche quest’anno siamo riusciti a coinvolgere le due provincie – ha confermato il direttore di AdB Gloria Rolfi – nella sottoscrizione dello specifico protocollo d’intesa per la sicurezza e le attività di prevenzione sul lago. Il budget disponibile sul progetto è di 20mila Euro”. “Le dieci associazioni – ha continuato il direttore – presteranno servizio già dal prossimo fine settimana e fino alla metà del mese di settembre, oltre alle giornate festive infrasettimanali, secondo un calendario definito e sottoscritto da tutti i partecipanti”.

Si occuperanno di soccorso e vigilanza, di prevenzione e di formazione: utilizzeranno i propri mezzi associativi e proporranno momenti di coinvolgimento dei bagnanti e dei turisti, al fine di aumentare la conoscenza delle diverse criticità dell’ambiente acquatico lacustre.

Parallelamente, le pattuglie della Polizia Provinciale – che fino alla scorsa estate coordinavano le diverse associazioni – continueranno a prestare servizio sull’intera area del Lago d’Iseo.

Di seguito l’elenco delle associazioni coinvolte.

PROVINCIA DI BRESCIA: Gruppo Intercomunale del Sebino Bresciano, Gruppo Sub Monte Isola, Gruppo Soccorso Sebino, Gruppo Sommozzatori Iseo Onlus, Volontari Protezione Civile Sommozzatori di Capriolo, Gruppo Comunale di Palazzolo sull’Oglio.

PROVINCIA DI BERGAMO: Nucleo Sommozzatori di Treviglio, Protezione Civile Sommozzatori FIPS Bergamo, ANC sezione “Caduti di Nassiiriya” nucleo di volontariato e Protezione Civile, associazione squadra italiana cani salvataggio – SICS – Seriate.