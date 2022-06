Comunità energetiche, dibattito a Paderno Franciacorta

Paderno Fc. Giovedì 16 giugno alle 20,45, presso la Sala Civica di via Mazzini 45 in Paderno Franciacorta, il gruppo politico e civico Impegno per Paderno presenta la serata di discussione e confronto dedicata alle COMUNITÀ ENERGETICHE.

Da tempo in Europa queste realtà rappresentano una concreta possibilità di avviare un percorso virtuoso per il risparmio energetico e per una effettiva transizione ecologica.

I recenti avvenimenti hanno ulteriormente accelerato la necessità di intraprendere percorsi di concreta azione sul fronte energetico, oggi l’emergenza da ecologica è diventata anche economica.

La recente legge regionale lombarda n.2 del 23 febbraio 2022 rappresenta un concreto supporto per le comunità che, con visione strategica e lungimirante, intendono organizzare delle Comunità Energetiche basate su energie rinnovabili.

A Paderno se ne parlerà con GABRIELE BARUCCO, Consigliere di Regione Lombardia del gruppo di Forza Italia, che è stato il promotore ed il relatore della legge sopra indicata, approvata all’unanimità dal Consiglio Regionale.

Barucco, padernese d’origine, aveva già operato come relatore di altre due leggi regionali di interesse per le comunità locali: la legge regionale n.14 del 9 giugno2020 – sul tema dell’eliminazione delle barriere architettoniche, e la legge regionale n,18 del 26 novembre 2019 – in merito all’ incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale e per il recupero del patrimonio edilizio esistente.

Per dare un taglio pratico alla proposta interverranno alla serata ALFREDO BONETTI – Sindaco del Comune di Rudiano, che illustrerà come si sta procedendo nel proprio comune – e ROBERTO GREGORI – consulente sul tema dell’Associazione Nazionale Piccoli comuni d’Italia.

Il gruppo Impegno per Paderno, attivo da diversi anni a Paderno Franciacorta, e rappresentato in Consiglio Comunale da quattro consiglieri, da tempo promuove e ricerca un dibattito sulle scelte strategiche per il futuro della propria comunità. Ad inizio dell’autunno 2020, quando ancora ci si illudeva di essere già in uscita dal Covid, propose ai padernesi un documento di discussione su alcuni punti qualificanti per lo sviluppo futuro.

La serata del 16 giugno, a cui sono invitati a partecipare cittadini e istituzioni, rappresenta l’occasione per affrontare, con qualificati contributi, uno dei punti già proposti al confronto.

Dopo l’epoca in cui ci si attendeva che dalla globalizzazione dell’economia e delle comunicazioni potesse derivare il benessere anche dei territori e delle piccole realtà, ora i nuovi strumenti disponibili – sia in tema di norme, sia di tecnologie digitali e non solo – permettono invece alle realtà locali, dai comuni alle regioni, di farsi protagonisti del cambiamento imposto dai nuovi scenari.

Nella nuova normalità che ci attende post Covid e, ci auguriamo presto, post guerra, solo le comunità che sapranno mettere a fattor comune fra loro le rispettive azioni – come l’esempio virtuoso sulle Comunità Energetiche ci documenta – e che condivideranno tutte le risorse e le competenze presenti sul proprio territorio potranno concretamente promuovere una miglior qualità della vita per i propri membri. La discussione e il confronto rappresentano i primi passi di questo percorso.