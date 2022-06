Sulzano, maltempo: fulmine si abbatte su un’abitazione

Sulzano. Ancora maltempo nel Bresciano: dopo il nubifragio che si è abbattuto domenica sul Sebino e la Franciacorta non risparmiando nemmeno la città (colpito soprattutto il Villaggio Sereno), un’altra perturbazione, tra la notte di lunedì e martedì, ha portato nuovi acquazzoni in provincia. Numerose le chiamate alla centrale dei vigili del fuoco che sono dovuti intervenire per tombini otturati, allagamenti di cantine e garage, rami e alberi caduti.

A Sulzano, in via Martignago, un fulmine si è abbattuto sul tetto di un’abitazione privata, danneggiando l’impianto elettrico e le condutture del gas.

Sul posto sono intervenuti i pompieri del distaccamento di Darfo che hanno messo in sicurezza l’abitazione, mentre i tecnici hanno poi provveduto a ripristinare gli impianti danneggiati. Molta paura per la famiglia che risiede nella casa, ma nessuna persona è rimasta ferita.