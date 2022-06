Pisogne, escursionista soccorsa in località Gale

Pisogne. Le squadre del Soccorso alpino bresciano sono intervenute dal tardo pomeriggio di questo venerdì 3 giugno 2022 dopo che una donna è caduta lungo il sentiero, bagnato per la pioggia, in località Gale, a circa 1500 metri di quota, nel territorio del comune di Pisogne, nell’Alto Sebino bresciano.

Nella caduta l’escursionista ha riportato un trauma a una spalla e allora ha chiesto aiuto. La chiamata è giunta intorno alle 16,40. La centrale ha mandato sul posto il Soccorso alpino, Stazione di Valle Trompia, e i Vigili del fuoco di Gardone Valtrompia. Attivato anche l’elisoccorso di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, che però è dovuto rientrare a causa delle condizioni meteorologiche.

I soccorritori l’hanno raggiunta e valutata sotto l’aspetto sanitario e l’hanno immobilizzata; poi è stata trasportata a valle fino alla località Colle San Zeno, dove attendeva l’ambulanza dei volontari di Sale Marasino per il trasferimento in ospedale.