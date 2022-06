Iseo, furti e vandalismi in abitazioni e in azienda agricola

Iseo. Furto con vandalismo quello subito da un’azienda agricola di Iseo che, non solo ha dovuto fare i conti con il maltolto sottratto, ma anche con i danni arrecati da ignoti malviventi che, nella notte tra mercoledì e giovedì, hanno sottratto attrezzi agricoli e bivaccato nelle abitazioni di quattro “seconde case” che sorgono nella zona collinare.

Gli animali custoditi dalla azienda «Il Forest» (pecore ed asini) sono stati fatti uscire dal recinto ed il proprietario li ha trovati, il mattino dopo, vicino alla stazione ferroviaria di Iseo.

In altre quattro abitazioni i balordi, utilizzando asce e machete, come si vede dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno fatto incursione, mangiando e dormendo nelle stesse. In un caso hanno anche distrutto le gabbie di un cacciatore.

Gli episodi sono stati denunciati ai carabinieri.