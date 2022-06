Provaglio d’Iseo, muore schiacciato dal trattore

Provaglio d’Iseo. Stava tagliando l’erba in un campo in località Sergnano tra Provaglio d’Iseo e la frazione di Provezze quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Iseo e della compagnia di Chiari, ma forse a causa di un malore, il trattore che stava guidando si è ribaltato, uccidendolo.

Così ha perso la vita Giandomenico Bozza, trasportatore di 66 anni abitante a Provezze, il cui mezzo agricolo sarebbe scivolato su un tratto di terreno scosceso con la morte del conducente. Usiamo il condizionale perché non ci sono testimoni della drammatica vicenda e il corpo dell’agricoltore è stato notato verso le 16 da un conoscente che stava passando da quelle parti, ma probabilmente la disgrazia è avvenuta alcune ore prima.

Sul posto, oltre ai carabinieri e ai vigili del fuoco, anche l’ambulanza e l’auto medica, ma i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.