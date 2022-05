“Sapori del lago d’Iseo” torna dal 18 giugno al 17 luglio

Iseo. Ritorna, sempre con la regia della cooperativa Clarabella, “Sapori del lago d’Iseo“, rassegna diffusa che omaggia la cucina di lago e di fiume. Per un mese, dal 18 giugno al 17 luglio, i pubblici esercizi del lago e in generale del territorio bresciano e bergamasco sono invitati a promuovere ricette a base di pesce di lago e di fiume e altri prodotti d’eccellenza del territorio, il Franciacorta, l’olio, i formaggi.

Tante le novità di questa seconda edizione. La prima è che la rassegna, oltre ai ristoranti e le gastronomie, quest’anno apre anche a bar e locali serali. Questi ultimi saranno chiamati a proporre “L’aperitivo Sapori del lago d’Iseo” a base di Franciacorta e di stuzzichini di pesce d’acqua dolce.

Per quattro settimane trota, salmerino, coregone, agoni, ma anche l’olio del Sebino e il vino Franciacorta, saranno protagonisti di ricette e aperitivi nel segno del territorio.

L’iniziativa è nata lo scorso anno su iniziativa della cooperativa agricola sociale Clarabella di Iseo con il sostegno di Visit Lake Iseo e il patrocinio delle comunità montane Laghi Bergamaschi e Sebino bresciano.

Ha coinvolto 30 ristoranti, da Brescia a Corte Franca, da Clusane, Iseo, Paratico, Marone, Sale Marasino, Pilzone di Iseo, Sulzano, Lovere, Riva di Solto fino a Gussago, Cologne, Soncino, Lavone di Pezzaze, Villa d’Almè. In tutto sono stati proposti 59 piatti e 21 prodotti d’acqua dolce.

L’adesione alla rassegna è gratuita. Anche quest’anno l’invito per i ristoranti è di proporre un piatto o un menu. I ristoranti, i locali e le gastronomie che desiderano partecipare possono scaricare il modulo con tutte le indicazioni sul sito www.cascinaclarabella.it e inviarlo compilato entro venerdì 10 giugno alla mail: comunicazione@cascinaclarabella.it indicando in oggetto: Rassegna del lago d’Iseo 2022.

“Bergamo Brescia Capitali della cultura è ormai alle porte e il lago d’Iseo sarà al centro dell’attenzione visto che unisce naturalmente le due province – spiega Andrea Rossi, presidente di Clarabella -. Abbiamo creato questo progetto perché la cucina è un fatto culturale, custodisce le tradizioni e racconta storie di piccoli e grandi imprenditori che lavorano con passione e impegno. Il nostro desiderio è sostenere l’indotto della pesca d’acqua dolce e creare un circuito di indirizzi dove si possono apprezzare ricette di lago, per offrire a turisti e residenti una cucina più a km zero. Valorizzare i prodotti locali, a partire dai pesci di lago e di fiume, permetterà di arrivare all’appuntamento del 2023 con una proposta gastronomica a nostro avviso più identitaria e attrattiva”.