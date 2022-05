Paratico, rogo in casa: 40enne salvato dal vicino

Paratico. Salvato dal rogo divampato nella propria abitazione grazie alla prontezza ed al coraggio del vicino di casa. E’ accaduto a Paratico (Brescia) nella serata di martedì, in via Gorizia: un 40enne ha perso i sensi a causa del fumo che aveva invaso casa, quando un dirimpettaio, accorgendosi che l’uomo non dava segni di vita, ha forzato una portafinestra, trascinandolo all’esterno e salvandolo.

All’origine dell’incendio, che ha compromesso l’agibilità del primo piano dell’abitazione, un fornello lasciato accesso in cucina: le fiamme si sono propagate alla cappa innescando il fumo che ha invaso l’appartamento di 80 metri quadri.

Sentendo la puzza di bruciato i vicini di casa si sono allarmati e hanno chiamato i vigili del fuoco. Prima che arrivassero, però, un coraggioso vicino ha fatto irruzione in casa, trovando il proprietario dell’immobile riverso sul divano, oramai privo di conoscenza.

Ancora pochi minuti e per l’uomo non ci sarebbe più stato nulla da fare.

Sul posto i vigili del fuoco di Sale Marasino con l’autopompa, i carabinieri ed un’ambulanza che ha trasferito il 40enne, che vive solo, agli Spedali Civili di Brescia.