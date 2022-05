Violento nubifragio in Valcamonica e sul Sebino, frana ad Angolo Terme

Valcamonica. Ha provocato danni molto gravi, frane, smottamenti, alberi caduti, strade allagate e tetti di edifici lesionati il violento nubifragio che si è abbattuto nel tardo pomeriggio di martedì, con pioggia e violentissime raffiche di vento sulla Valle Camonica, sul lago di Iseo e in Franciacorta. L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato richiesto in molte località della zona: a Darfo Boario Terme, Piancamuno, Artogne, Corte Franca, Paratico, Travagliato.

Al momento in cui scriviamo pare che i danni più pesanti siano stati registrati ad Angolo Terme (vedi le immagini) dove una frana di terra e fango con un fronte di alcune decine di metri si è verificata in via Lorenzetti, la strada che collega il paese la frazione di Terzano, riversandosi su alcune abitazioni e provocando gravi danni. Al momento non si registrano feriti per lo smottamento, che però ha costretto a evacuare almeno cinque abitazioni. Una trentina di persone sono rimaste senza casa alcune hanno potuto farsi ospitare da amici e parenti, altre sono state sistemati in un paio di alberghi della zona.