Rovato, imbrattano muri e vetrine: colti in flagranza e denunciati

Rovato. Quando si dice “essere colti con le mani nel sacco”. Ed il “sacco” in questione erano bombolette spray, di colore blu, con cui i due vandali avevano appena imbrattato, con scritte e tag, i muri di alcune abitazioni in via Cesare Battisti, a Rovato (Brescia).

A sorprenderli, sabato notte, con le mani ancora sporche di vernice, gli agenti della Polizia Locale del paese franciacortino che, seguendo le tracce poco artistiche lasciate dagli autori, li hanno pizzicati mentre si dirigevano verso la stazione.

Colti in flagranza, i due responsabili delle scritte sono stati portati al Comando per l’identificazione e la successiva denuncia a piede libero per deturpamento e imbrattamento.

Si tratta di un 30enne e di un 25enne, entrambi di Iseo. Dovranno risarcire i proprietari delle abitazioni e delle attività imbrattate, pagando il costo della rimozione dei graffiti.