Rovato, un massaggio sensoriale con le campane tibetane

Rovato. Una serata davvero interessante organizzata dalla naturopata Monica Benatti. Martedì 24 maggio alle 21, presso Ortomedical di Rovato, in via San Giuseppe 7, è in programma l’evento Suoni e Vibrazioni. Si tratta di un percorso musicale con campane tibetane e gong dedicato al risveglio dei nostri sensi, per ottenere un profondo benessere psico-fisico. L’ingresso costa 25 euro (prenotazioni al numero 335 5207031).

“I suoni e le vibrazioni aiutano le persone a raggiungere stati di profondo rilassamento, possono amplificare la coscienza e dare numerosi benefici. Entrano dalle orecchie e risuonano in tutto il corpo, cullando e coccolando le persone che hanno la possibilità di “immergersi” in questa musica. Un momento di ascolto di noi stessi, molto simile a un massaggio, che accarezza ogni parte del corpo. Certamente da provare”.