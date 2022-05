Sulzano, “Basta zattere e zatteroni sul Sebino”

Sulzano. Sul tavolo ci sarebbe un progetto da 400 mila euro per una terrazza sul lago e tre posti barca a Vertine di Sulzano (Brescia), sul lago d’Iseo. Una prospettiva contro cui si esprime Legambiente, contraria ad entrambe le opere che il comune sebino vorrebbe realizzare, per un costo complessivo di un milione di euro, soldi che, secondo il cigno verde «potrebbero essere meglio

impiegati nell’arredo urbano del Comune».

Ma l’associazione ambientalista contesta anche le modalità con cui si è svolta la Conferenza dei Servizi, per l’esame del progetto della piattaforma di Vertine, a cui «Legambiente non ha potuto recapitare le sue osservazioni nel merito, perchè non è stata resa pubblica, quindi venendone a conoscenza per caso solo il giorno prima».

«Alla conferenza- spiega il circolo del Basso Sebino– abbiamo inviato una nota di protesta, sia sul metodo di convocazione della stessa che impedisce la partecipazione dei cittadini e delle associazioni alla discussione dei progetti che nel merito. Nel merito è stato sottolineato l’eccessivo sviluppo di infrastrutture sul lago che stanno snaturando le rive e il paesaggio del Sebino».

« Il territorio- spiega Legambiente- stretto tra il lago e la collina, non può sostenere nuovi sbocchi artificiali a lago. Le rive del lago vanno tutelate e non riempite di zattere e zatteroni. Già è presente un nuovo attracco per 18 posti barca risulta pertanto dannoso ed inutile l’attracco di tre posti barca che toglie spazio alla spiaggetta».

«Il comune dovrebbe pensare più alla riqualificazione e alla pulizia del piccolo centro, piuttosto che ad iniziative costosissime e mirabolanti che hanno poco a che fare con il contesto locale». «Per la spiaggetta di Vertine- suggeriscono gli ambientalisti- basterebbero un bagno ( non in spiaggia, ma vicino all’area sosta) e due docce, servizi minimi per rendere la spiaggia idonea alla balneazione . Importante intervento sarebbe la canalizzazione dello scarico a lago spesso puzzolente e inquinante».