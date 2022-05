Sulzano, raccolte 400 firme contro il parcheggio interrato

Sulzano. Comitato dei cittadini contro il parcheggio ha chiesto al sindaco e ai componenti del consiglio comunale la possibilità di essere ricevuto sabato 14 maggio 2022, alle ore 10, presso il municipio di Sulzano, data confermata dall’amministrazione.

In questa occasione il Comitato presenterà al sindaco le circa 400 firme raccolte in opposizione al parcheggio interrato alla presenza della cittadinanza e inviterà l’amministrazione a prevedere la convocazione di un consiglio comunale aperto alla cittadinanza e ai media, specificatamente rivolto alla presentazione del nuovo progetto del parcheggio.

“In primo luogo viene contestata la localizzazione scelta per il parcheggio, nell’area centrale del paese, già critica dal punto di vista della viabilità ordinaria”, si legge nella lettera di accompagnamento alla richiesta. “Inoltre sorgono forti preoccupazioni sia per la presenza del pozzo dell’acquedotto sia per il netto peggioramento della qualità di vita di noi cittadini, già pesantemente compromessa da un aumento esponenziale del traffico non solo durante i fine settimana. Si tratta inoltre di un progetto che paralizzerà il paese per almeno due anni.

Per tutti questi motivi riteniamo siano da considerare delle alternative meno impattanti ed invasive, visti anche gli enormi costi del progetto, per una soluzione più lungimirante di un problema che affligge il nostro paese da decenni”.