Sabato il coro e l’orchestra Calliope alla Madonna dell’Avello di Ome

Ome. Il Coro Calliope si esibirà sabato 14 maggio 2022 alle ore 21.00 nel Santuario Madonna dell’Avello di Ome (Brescia). Il concerto, promosso dall’Associazione abitanti contrada Cerezzata e dal comune di Ome, ha come scopo la raccolta di fondi per il restauro dell’edificio. Santuario mariano del XVI secolo, denominato anche chiesa campestre, conserva la statua di Maria in pietra locale dipinta più antica della terra bresciana.

Il programma musicale prevede alcuni brani dedicati a Maria sia sacri sia lirici nella prospettiva del mese mariano. Tra di essi presenterà Ave Maria di Facchinetti per coro femminile, ottemperando alla richiesta di Cori Lombardia Aps e Fondazione Giancarlo Facchinetti di includere un pezzo del maestro bresciano.

Diretto da Fabrizio Zanini, con l’intervento ormai consueto dell’Orchestra Calliope, dei solisti Alessandra Rizzini (soprano) e Veronica Delorenzi (mezzosoprano), proporrà un repertorio vario di diversi compositori italiani e stranieri.

Ecco il programma: Giulio Caccini-Vavilov (Ave Maria), Giancarlo Facchinetti (Ave Maria), Charles Gounod (Ave Maria), Georg Friedrich Haendel (Cantate Domino), Zoltán Kodály (Stabat mater), Wolfgang Amadeus Mozart (Ave verum corpus, Dies irae, Lacrimosa), Amilcare Ponchielli (Voce di donna), Giacomo Puccini (Coro a bocca chiusa), Giulio Tonelli (Crucem tuam), Giuseppe Verdi (La Vergine degli angeli, O Signore dal tetto natio, Patria oppressa, Va pensiero), Antonio Vivaldi (Gloria in excelsis Deo).