Il Sabato del Vignaiolo arriva in Franciacorta, evento a Camignone

Passirano. Sabato 14 maggio arriva anche in Lombardia Il Sabato del Vignaiolo, prima edizione dell’evento pensato dalla Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti per incontrare operatori e winelovers.

A ospitare l’evento della delegazione Franciacorta la tenuta Mosnel, storica azienda di Camignone (Brescia) guidata dai fratelli Lucia e Giulio Barzanò. Oltre alla cantina ospite, saranno protagonisti altri 8 produttori locali: Bosio, Castelveder, Cavalleri, Corte Fusia, Enrico Gatti, Monte Alto, Ronco Calino e San Cristoforo. La partecipazione dei vignaioli sarà il valore aggiunto a una stimolante esperienza di degustazione, ricca di momenti di confronto. A introdurre l’evento e le attività in programma la Vicepresidente FIVI Diletta Nember e Celeste Dotti, delegata Franciacorta. Dalle 15:00 alle 16:30 si terrà la degustazione di 9 Franciacorta divisi in tre batterie, rispettivamente nelle tipologie Brut, Satèn e Rosé, con la guida dei produttori che rimarranno a disposizione per rispondere alle curiosità dei presenti. Dalle 17:00 alle 19:30 l’evento proseguirà con un banco d’assaggio di etichette selezionate a cura della delegazione Franciacorta. Entrambe le attività sono su prenotazione.

Il costo della degustazione è di 50 euro a persona per un numero massimo di 30 partecipanti. Per prendere parte al banco d’assaggio il prezzo è di 30 euro a persona, con una cauzione di 5 euro in contanti all’ingresso dell’attività per la fornitura del calice, che saranno resi al termine dell’evento. Il numero massimo di partecipanti al banco d’assaggio è di 100 persone. In caso di maltempo l’evento si svolgerà nel loggiato e all’interno delle sale della residenza seicentesca di Mosnel. Per info e prenotazioni bit.ly/sabato_Franciacorta