Sale Marasino, 69enne si ribalta con il trattore

Sale Marasino. E’ stato ricoverato in codice rosso all’ospedale Civile di Brescia il 69enne di Sale Marasino che domenica pomeriggio, intorno alle 15,30, si è ribaltato mentre era alla guida di un piccolo trattore e stava affrontando una discesa particolarmente ripida all’altezza di via Matteotti, nella parte alta della località del lago d’Iseo.

Secondo la ricostruzione, proprio a causa della pendenza del percorso l’uomo avrebbe perso il controllo del veicolo e nell’incidente il 69enne ha riportato gravi traumi alla testa e al bacino.

Sul posto si sono portati i Vigili del fuoco e i soccorritori del 118 che hanno stabilizzato il ferito il quale poi è stato trasportato in ospedale con l’elicottero.