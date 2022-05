Marone, collisione tra quattro mezzi sulla Sp510: traffico rallentato

Marone. Incidente nella prima mattinata di venerdì 6 maggio a Marone (Brescia), lungo la Provinciale 510, tra le gallerie San Carlo e Trentapassi.

Quattro i veicoli coinvolti in uno schianto avvenuto attorno alle 8: un camion, un furgone e due auto.

Nessuno dei sette occupanti dei mezzi è rimasto ferito in modo grave ma tre persone sono state medicate sul posto e poi ricoverate in ospedale per accertamenti. Pesanti, invece, le ripercussioni sulla viabilità, messa a dura prova anche dalle condizioni meteorologiche.

Al momento la circolazione è regolata a senso unico, con inevitabili rallentamenti sulla provinciale. Sul posto i vigili del fuoco di Darfo e la polizia stradale di Iseo per i rilievi e la messa in sicurezza dell’arteria stradale.