Sarà la “Alpina” di Milano a progettare la messa in sicurezza della frana del lago d’Iseo

Brescia. È la società Alpina spa di Milano, la prima classificata alla procedura aperta (a rilevanza comunitaria) per l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza, direzione lavori e monitoraggio degli interventi di mitigazione del rischio in relazione alla frana del Monte Saresano nei comuni di Tavernola Bergamasca e Vigolo (Bg), sulla sponda bergamasca del lago d’Iseo.

Fatte salve le verifiche di legge, che porteranno alla Determina di Aggiudicazione finale entro un paio di settimane, il team di professionisti ha superato, in sede di esame da parte della commissione giudicatrice, le società EUT Engineering S.r.l. (Bressanone – Bz) e Ismes S.p.a. (Roma).

La società lombarda – su una base d’asta di 1.215.840,33 euro – ha presentato un’offerta di 904.778,88 euro per aggiudicarsi il servizio secondo le specifiche, vincoli e step di avanzamento previsto dal bando. Tali risorse sono messe a disposizione da Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio – nell’ambito di un primo finanziamento di 1,5 milioni di euro.

“L’obiettivo”, ha sottolineato Alessio Rinaldi, presidente dell’Autorità di bacino lacuale dei Laghi d’Iseo, Endine e Moro, “è quello di avere il progetto esecutivo entro la fine del 2022. Un ringraziamento va all’ente regionale, per avere messo a disposizione risorse importanti per risolvere il problema. Si entra quindi nel concreto e dalle parole finalmente si passa ai fatti, grazie anche al lavoro degli uffici dell’ente che coordino”.