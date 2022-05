Passirano, un comune sempre più amico delle api

Passirano. Passirano è un Comune amico delle Api. Con deliberazione di consiglio comunale del 29.09.2021 Passirano ha iniziato questo percorso, mettendo in campo diverse azioni di sensibilizzazione e tutela verso questo tema fondamentale. Di seguito – da una nota del comune – alcune delle azioni proposte, che verranno potenziate ed ampliate nei prossimi mesi e che vedono la presenza di diverse iniziative lungo tutto il mese di maggio.

Attraverso il coinvolgimento delle associazioni del territorio e degli organi competenti, per prima cosa, alcuni mesi fa, sono stati convocati gli apicoltori locali: per sostenere il loro ruolo importante è stato proposto un bando di aiuto economico, molto apprezzato, che ha visto l’esaurimento dei 6.000 euro messi a disposizione.

Di particolare rilevanza è il progetto inserito nel piano del diritto allo studio, che per quest’anno sta volgendo al termine: sono stati investiti 2.000 euro e coinvolte 7 classi delle tre scuole primarie, che hanno risposto con positività ed entusiasmo alle varie proposte. Un grazie particolare agli insegnanti, ai bambini e ai volontari coinvolti. Il progetto, suddiviso in tre parti, si è sviluppato inizialmente in classe, con una prima parte di stimolo motivazionale, per poi aprirsi al territorio e vedere coinvolti gli apicoltori locali. La conclusione del progetto prevede la realizzazione di una aiuola all’interno del Parco 9 Maggio e la realizzazione di materiali creati dai bambini che verranno inaugurati durante la biciclettata che proposta alla cittadinanza sabato 21 maggio, per le vie del paese.

Ecco le iniziative proposte dall’associazione Sol.E in collaborazione con il Comune di Passirano, che avranno inizio questa settimana e si protrarranno per tutti il mese di maggio:

– Mercoledì 4 maggio, ore 20.30 – Teatro Comunale: Proiezione del film “Un mondo in pericolo”, di Markus Imhoof.

– Mercoledì 11 maggio, ore 20.30 – Teatro Comunale: Incontro con Riccardo Poli “Alberi e api: un’alleanza vitale”.

– Giovedì 19 maggio, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, in occasione della giornata mondiale delle api, “SAVE THE BEES”: libri, banchetto informativo, consegna alla cittadinanza del decalogo per aiutare le api, semi e piante amiche delle api in distribuzione ad offerta libera presso il parco comunale 9 maggio, in collaborazione

con API Brescia e APAB.

– Sabato 21 maggio, dalle ore 14.30: “BIMBINBICI, alla scoperta delle api lungo le vie ciclabili di Passirano”, in collaborazione con Fiab Brescia – ciclopedalata aperta a bambini, famiglie ed intera cittadinanza, alla ricerca delle api, con la presentazione dei lavori di alcune classi della scuola primaria e l’inaugurazione dell’aiuola realizzata dai bambini.

– Sabato 28 maggio, dalle ore 20.30 – Teatro Comunale: Spettacolo teatrale “SCORTESIE PER GLI OSPITI”, con la compagnia teatrale “Three is company”, commedia di sensibilizzazione ambientale. Attori e autori del testo: Davide Agosti, Tito Aronica e Stefano Comini.

La rete territoriale di collaborazione si sta ampliando ed ha visto il coinvolgimento anche dei bambini della Ludoteca Hakuna Matata, che ringraziamo: verranno posizionati due BUGHOTEL, case per gli insetti utili, uno al parco principale di Camignone e uno al parco di Monterotondo.

“Siamo molto soddisfatti del primo anno di attività rispetto a questo tema cruciale da un punto di vista ambientale”, dichiara l’assessore all’ambiente Marta Orizio”, e la strada da percorrere continua. È bello pensare che tutte le realtà stiano remando nella stessa direzione: partecipiamo numerosi alle iniziative. Davvero prezioso il contributo dei bambini: le nuove generazioni sono la nostra risorsa”.

Il Comune continuerà a darsi da fare per promuovere progetti di sostenibilità ambientale e di tutela verso la biodiversità e il mondo dell’apicoltura, prestando particolare attenzione anche alle specie arboree piantumate e a sviluppare sensibilità nella cittadinanza su questa tematica.