Giochi, a Iseo una vincita da 100.000 euro

Iseo. Una Pasqua da ricordare per un abitante di Iseo, in provincia di Brescia, che ha iniziato la sua festa in anticipo centrando una vincita da oltre 100mila euro in un locale di via Ninfea. Il colpo è arrivato negli ultimi giorni sul casinò online di Planetwin365. Durante una partita con la slot Book of Ra Deluxe di Greentube – sulla quale ha giocato 50 euro – il fortunato giocatore è riuscito ad attivare 10 sessioni bonus e in due di queste ha totalizzato 50.000 mila euro, per un premio complessivo di 101.325 euro. Si tratta di una delle vincite più alte da inizio anno sul circuito Planetwin365, nonché una delle più ricche arrivate in Lombardia.