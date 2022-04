Costa Volpino, terminata la riqualificazione del porto commerciale

Costa Volpino. Sono terminati i lavori per la riqualificazione dell’area a lago – il porto commerciale – in località Pizzo di Costa Volpino (Bg), voluti dall’Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d’Iseo, Endine e Moro per risolvere i relativi problemi spondali.

Il progetto prevedeva un investimento di 400mila Euro, interamente messi a disposizione dalla Regione Lombardia: i lavori sono stati affidati alla società Ziliani di Iseo.

“Con questo intervento – ha sottolineato Federico Baiguini, consigliere di AdB – siamo andati a risolvere due problematiche. La prima era relativa all’erosione della sponda a contatto con l’acqua: per questo sono state posizionate una serie di parancole in acciaio per proteggerla, sovrastate da una soletta in calcestruzzo. Questo ha permesso di creare un passaggio a sbalzo sul lago, su cui potranno transitare i mezzi dell’ente”.

A Pizzo, infatti, la MpL, società “braccio destro” di AdB, deposita il materiale galleggiante recuperato con i battelli spazzini nell’area dell’alto Sebino – lo scorso anno ne furono recuperate quasi 1000 tonnellate: ramaglie, tronchi, spazzatura, vengono posizionati a riva per poi essere caricati sui camion e trasportati alle discariche per lo smaltimento.

“Questo – ha chiuso Baiguini – consentirà il passaggio verso l’area demaniale, in massima sicurezza, dei mezzi dell’ente, senza particolari problemi di manovra per i camionisti”. L’area sarà utilizzabile entro l’inizio della prossima estate.