Pisogne, sbalzato dal trattore cade per otto metri: ferito 25enne

Pisogne. Pauroso incidente sul lavoro nella serata di martedì 6 aprile a Pisogne. Un ragazzo di 25 anni è stato sbalzato dal trattore che stava manovrando facendo un volo di otto metri e finendo nel torrente sottostante il ponte che stava percorrendo.

L’infortunio si è verificato attorno alle 19 in località Pontasio, sopra l’abitato di Pisogne. Sul posto sono intervenuti una squadra del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Brescia, supportata dal gruppo speleo alpino fluviale (Saf) che hanno recuperato il giovane attraverso una barella di tipo “toboga”: il 25enne è stato poi trasferito in elicottero al Civile di Brescia in codice giallo. Le condizioni meteorologiche, infatti, e del luogo, non consentivano un soccorso con ambulanza. Sul posto, per i rilievi, sono giunti i carabinieri della Compagnia di Breno.