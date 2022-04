Tavernola Bergamasca, presto messo in sicurezza il versante franoso

(red.) Si è chiusa la prima fase di una serie che porterà alla messa in sicurezza del versante franoso del Monte Saresano, alle spalle di Tavernola Bergamasca. La Regione Lombardia ha messo a disposizione un milione e mezzo di Euro per la progettazione dei lavori: sono tre i team di professionisti che hanno presentato un’offerta tecnica ed economica. Queste le società ammesse:

– EUT Engineering Srl (Bressanone – BZ)

– Alpina S.p.a. (Milano)

– Ismes S.p.a. (Roma)

“A breve – ha spiegato Gloria Rolfi, direttore dell’Autorità di Bacino Lacuale dei laghi Iseo, Endine e Moro – verrà formata la commissione tecnica, che valuterà ogni singolo team e nominerà – entro due settimane – chi si dovrà occupare della progettazione. Il progetto esecutivo dovrà essere presentato entro il prossimo mese di novembre”.

“Siamo in perfetta linea con il cronoprogramma steso con Regione Lombardia – ha sottolineato Alessio Rinaldi, presidente dell’ente – sappiamo che le società ammesse sono serie, preparate, con trascorsi importanti ed una storia ingegneristica che parla per loro”. “Ancora una volta – ha chiuso Rinaldi – il ringraziamento va agli uffici di Autorità di Bacino, sempre pronti e competenti, che in questi mesi hanno svolto un’enorme mole di lavoro. Sulla situazione di Tavernola Bergamasca non ci siamo mai fermati: l’impegno è stato massimo, e lo sarà fino a quando la situazione non sarà risolta”.