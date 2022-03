Combattere il tumore? “Anche l’alimentazione può fare la differenza”

(red.) Un ciclo di incontri organizzato dalla Casa del Sole di Rovato, per aiutare tutte le persone a mangiare in maniera salutare. Si intitola “Una corretta alimentazione per combattere i tumori” l’iniziativa organizzata dall’associazione franciacortina insieme con Lia Provenzi, biologa e nutrizionista scelta per coordinare la rassegna.

Il primo appuntamento è in programma il 25 marzo, e si intitola “I Superfood”, gli alimenti indispensabili. Si prosegue, poi, il 21 aprile, con “L’importanza degli alimenti anti-ossidanti”. Il terzo incontro, il prossimo 5 maggio, riguarda il fegato: “Aiutiamolo a funzionare bene. Chiudono l’iniziativa “L’influenza della pubblicità sulle scelte alimentari” (il 19 maggio) e “Il cibo sano non basta, bisogna anche cucinarlo correttamente” (5 giugno).

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti, e si terranno alle 20,30 presso la sala Mons. Zenucchini di Rovato di via Castello 30. Per maggiori informazioni contattare il numero di telefono 334-9494019. Ovviamente saranno rispettate le misure anti-covid in vigore.