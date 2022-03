Cascina Clarabella, cena solidale per 13 giovani ciclisti ucraini e le loro mamme

(red.) Per dare un aiuto nell’emergenza ucraina, giovedì 17 marzo all’agriristoro Centottanta Cantina&Cucina di Corte Franca, Consorzio Cascina Clarabella, cooperativa agricola sociale Clarabella e Gruppo ciclistico sportivo G.S.C. di Villongo promuovono una cena di raccolta fondi.

La cena solidale si svolgerà a partire dalle ore 19.30 e avrà come ospite e testimonial la campionessa del mondo di ciclismo su strada Elisa Balsamo. I fondi raccolti serviranno per aiutare un gruppo di 13 giovani ciclisti e cicliste e tre delle loro mamme, attualmente ospitati all’agriturismo Clarabella. L’invito a partecipare è rivolto alle aziende del territorio e a tutti coloro che desiderano fare un gesto concreto di solidarietà.

Nel corso della serata verrà illustrato il progetto di accoglienza “Insieme per dare un aiuto alla popolazione ucraina. Lo sport come linguaggio di accoglienza” promosso da Gruppo G.S.C di Villongo e Consorzio Cascina Clarabella.

Per conoscere il menu e avere maggiori informazioni si rimanda al sito www.cascinaclarabella.it (sezione blog).

Partecipazione con donazione libera a partire da 150 euro. Su prenotazione a clarabella@cascinaclarabella.it o allo 030.9821041.