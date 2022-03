Provaglio, Madonna del Corno più bella e più sicura

(red.) Da domenica 13 marzo, per chi si reca alla Madonna del Corno, sarà ancora più bello ma soprattutto più sicuro poter guardare l’anfiteatro morenico della Franciacorta, le Torbiere del Sebino e l’abitato di Provaglio d’Iseo (Brescia). Sono infatti terminati i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria finanziati da Regione Lombardia con un contributo di 100mila euro.

Si tratta di un progetto di messa in sicurezza dei muri di sostegno del fabbricato, delle terrazze (le ringhiere in ferro non erano a norma rispetto ai valori di spinta che la normativa vigente impone), delle scale di accesso (le lastre presentavano sconnessioni con pericolo di inciampo), dell’area di accoglienza (gli arredi erano usurati e la pavimentazione sconnessa), dell’area d’accesso al sagrato della Chiesa (i parapetti presentavano fratture) e del tratto di strada che dal Pian delle Viti porta al Santuario cinquecentesco.

“L’Amministrazione Comunale – afferma Giancarlo Dolfini, Assessore al territorio – con questo intervento ha inteso puntare sul recupero e valorizzazione di un’area di notevole pregio storico molto cara ai provagliesi. Garantire la fruizione degli spazi in sicurezza e la corretta conservazione dell’esistente preservandone quanto più le caratteristiche originarie, ha reso l’intero complesso ancora più accogliente per i numerosi visitatori ed escursionisti”.

“Ringrazio il Cai di Provaglio – aggiunge il sindaco Vincenzo Simonini- per la collaborazione che nel corso degli anni non è mai venuta a mancare e tutti i volontari che a titolo personale contribuiscono al mantenimento di questo gioiello incastonato nella nostra collina. Ricordo che oltre ad essere stato individuato come visuale sensibile dal Piano Territoriale Paesaggistico Regionale e dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Brescia, è un punto di riferimento per tutti coloro che arrivano in Franciacorta o sul lago.”

Il prossimo intervento che interesserà l’interno della Chiesa e prevede il restauro degli arredi e degli affreschi presenti.

Per ammirare insieme l’opera conclusa, alle 15 di domenica 13 marzo, alla presenza dell’Amministrazione Comunale e dell’Ingegner Valsecchi che ha redatto il progetto ci sarà un’inaugurazione pubblica con presentazione dei lavori.

Alle 16 la Santa Messa nella Chiesa della Madonna del Corno.