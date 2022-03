Canna fumaria intasata, rogo distrugge tetto a Villa di Erbusco

(red.) Tetto in fiamme ed abitazione inagibile per una famiglia di Villa di Erbusco, nel bresciano.

Un rogo ha infatti distrutto completamente la copertura di un’abitazione a due piani composta da un appartamento e da una palestra di yoga al pianterreno.

L’incendio si è sviluppato attorno all’una di lunedì 7 marzo e le squadre dei vigili del fuoco di Chiari, Palazzolo e Brescia hanno lavorato per cinque ore prima di domare le fiamme e dichiarare bonificata l’area.

Il fuoco sarebbe divampato dalla canna fumaria, che era ostruita. Fortunatamente le quattro persone che erano presenti in casa al momento del rogo non hanno riportato ferite nè sono rimaste intossicate, ma per loro è stato necessario trovare un’altra sistemazione a causa della inagibilità della struttura.