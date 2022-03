Navigazione dei laghi: “L’esempio positivo di Iseo per la regionalizzazione”

(red.) “Da anni lavoriamo affinché si raggiunga l’obiettivo della regionalizzazione della navigazione laghi, anche alla luce dell’esempio positivo riscontrato per il lago d’Iseo, attualmente l’unico servizio di navigazione regionalizzato della Lombardia. Occorre però che il governo riattivi il processo per il passaggio dalla gestione statale alla gestione regionale. La Lombardia è pronta”. Lo ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, intervenuta al convegno ‘Navigazione Laghi Quale futuro e modello di governance verso la regionalizzazione’, che si è svolto a Milano a Palazzo Pirelli.

L’esponente della giunta lombarda ha sollecitato il governo a compiere, al più presto, le iniziative necessarie. “Abbiamo già perso”, ha detto Terzi, “oltre 20 anni. Il decreto legislativo che prevedeva questo trasferimento è datato novembre 1997. La regionalizzazione sarebbe dovuta avvenire entro il primo gennaio 2000. Ma l’operazione non è stata perfezionata perché lo Stato, nonostante i dettami normativi, non mise a disposizione le necessarie risorse. Noi ci siamo. Siamo pronti a sederci al tavolo con tutti i soggetti interessati. Vogliamo che il processo di regionalizzazione si riattivi subito”.