Iseo, baby vandali scatenati in stazione: quattro denunciati

(red.) Hanno bruciato i sedili delle carrozze, distrutto finestrini, imbrattato con la schiuma degli estintori i vagoni, ma sono stati identificati dai carabinieri e denunciati.

Il raid è stato messo a segno lunedì, in pieno giorno, da un quartetto di minorenni, tutti residenti nel paese sebino. I giovanissimi si “sono divertiti”, una volta entrati nell’area del deposito di Trenord in via Ninfea, a bruciare le sedute del convoglio, a distruggere i finestrini utilizzando gli estintori in dotazione del mezzo e, infine, a sporcare con la schiuma degli strumenti antincendio sia le carrozze, sia i binari.

Ad accorgersi di quanto stava accadendo alcuni pendolari che hanno avvertito le forze dell’ordine. Alla vista degli uomini dell’Arma il gruppetto di baby vandali si è dato alla fuga, ma è stato raggiunto dai militari che, una volta in caserma, ha identificato i giovanissimi, avvisando le rispettive famiglie. Una “bravata” che è costata loro una denuncia a piede libero per furto e danneggiamento.