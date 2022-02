Nuovo parcheggio di Sulzano, le domande di Legambiente Basso Sebino

(red.) “A Sulzano la posa della trivella per la misurazione della profondità della falda acquifera (piziometro) ha già provocato i primi disagi nella piazza Pericoli Secondo (davanti all’ufficio delle poste)”, si legge in un comunicato di Legambiente Basso Sebino. “Durante i lavori una buona fetta di parcheggi per residenti sono stati resi inutilizzabili. Dall’ordinanza comunale che autorizza la ditta per questo intervento, si legge qualcosa di sorprendente, trattandosi di lavori preventivi per la realizzazione del progetto esecutivo del parcheggio. Domanda, tale accertamento non avrebbe dovuto essere effettuato prima dell’approvazione del progetto da parte del Comune? Possibile che l’iter sia stato fatto al contrario?”.

E poi, si chiede ancora Legambiente del Basso Sebino, “Comunque vada la trivellazione, i risultati saranno positivi per rendere forzatamente idonei i lavori del parcheggio sotterraneo? Di quali lavori preventivi si tratta se sono già stati finanziati? Come mai si misura la profondità dell’acqua proprio nel momento in cui il lago è in una storica secca? Inoltre sarebbe opportuno sapere perché è stata scelta Sevat (società in house della Comunità Montana di Valle Trompia) come stazione appaltante dei lavori ? Le strutture della Comunità Montana del Sebino bresciano (ente al quale Sulzano è associato) più vicina alle problematiche del territorio non erano forse idonee? Per un così grande appalto, di ben 2,7 milioni di euro, perché non rivolgersi alle ben più dotate ed efficienti strutture della Regione Lombardia? Altro elemento di critica è che i cittadini di Sulzano non sono stati coinvolti nella decisione di ampliare i parcheggi al solo utilizzo dei visitatori, per di più in centro”.