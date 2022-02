Schianto nella galleria Covelo, traffico in tilt lungo la Sebina

(red.) Brutto incidente lungo la galleria Covelo, nel comune di Iseo, lungo la Provinciale Sebina. Intorno alle 15, alcune squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per uno schianto tra un mezzo pesante e un’automobile. I pompieri hanno estratto dalle lamiere dei veicoli i feriti, che sono stati poi soccorsi dai sanitari del 118, inoltre la sala operativa ha contattato un canile della zona per consegnare un cane che si trovava all’interno dell’autovettura coinvolta nel sinistro. Sul posto la Polizia stradale per i rilievi di rito. Alle 17 :15 la viabilità è ripresa in entrambi i lati della carreggiata.