A Provaglio d’Iseo una serie di incontri per “Tutti i Colori delle Donne”

(red.) In occasione della Giornata internazionale della Donna, prenderà il via al Monastero di San Pietro in Lamosa di Provaglio d’Iseo la rassegna “Tutti i Colori delle Donne” iniziativa ideata dall’assessorato alla Cultura in collaborazione con la Biblioteca civica Beppe Fenoglio, l’associazione Casa di Daphne, l’associazione Culturale Oltre Confine e l’associazione Culturale Celacanto, per dare voce al passato e al presente di donne di tutte le età, siano esse reali o frutto della fantasia di una scrittrice.

La partecipazione agli appuntamenti è gratuita e consentita previa prenotazione da effettuare telefonicamente al numero 030.9291230 o scrivendo a biblioteca@comune.provagliodiseo.bs.it.

I partecipanti dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina personale modello FFP2 ed essere in possesso del Green Pass rafforzato. Una volta seduti è obbligatorio continuare a indossare la mascherina.

“Ricordiamo con queste iniziative”, sottolinea Francesca Babaglioni, assessore alla Cultura, “che le donne madri, mogli, in carriera o casalinghe sono modello per ognuno di noi soprattutto quando hanno il coraggio di dire quello che pensano e di essere sé stesse. Cerchiamo di dare voce a queste esperienze e raccontare in questi momenti formativi e divulgativi le vite di noi donne, protagoniste nella storia, nella politica, nella letteratura, nel lavoro e purtroppo anche nella cronaca”.

Il calendario degli eventi e dei colori prevede mercoledì 2 marzo alle 21.00 il primo appuntamento in giallo con “Tre madri” opera della scrittrice/giornalista Francesca Serafini edito da La Nave di Teseo. La serata è moderata da Stefano Malosso, direttore Limina Rivista.

Tre madri ha come protagonista la commissaria Lisa Mancini che a soli trentatré anni ha già alle spalle una carriera straordinaria. Tanti successi in Italia e all’estero di cui potrebbe vantarsi, ma che creano intorno a lei un’aura di mistero il giorno in cui decide di abbandonare l’incarico all’Interpol di Lione per dirigere il commissariato di Montezenta, un piccolo centro romagnolo con i pregi e i difetti della provincia italiana, e di tutte le province del mondo.

Martedì 8 marzo, sempre alle 21.00, sarà la volta delle “Donne invisibili” ingiustamente dimenticate, alle quali l’Associazione Culturale Celacanto darà voce e volto celebrando il loro prezioso contributo alla nostra società in vari ambiti. La serata avrà inizio con la relazione di Claudia Speziali sul “Perché è importante intitolare strade alle donne e perché è tanto difficile”.

Elena Cominelli darà lettura di alcuni testi di Diamante Medaglia Faini (1724-1770) straordinaria donna bresciana, poeta e scienziata, che nel 1763 pronuncia il suo Discorso intorno agli studi convenienti alle donne, in cui rivendica il diritto, anche per le donne, di accedere agli studi scientifici e di Camilla Solar d’Asti Fenaroli, brillante autodidatta, che riesce ad affermarsi nel mondo della cultura bresciana. Le sue rime più riuscite sono quelle di argomento intimo e personale nelle quali riconosce il «merito delle donne» e scalfire il pregiudizio secondo cui sarebbero “per natura” inferiori agli uomini.

Le musiche del Settecento saranno eseguite da Anna Compagnoni al liuto. Musica arte e letteratura saranno protagoniste della serata.

Giovedì 10 marzo alle 20.45 al Cinema Teatro Pax , il Centro Antiviolenza dell’Ovest Bresciano “Rete di Daphne” e in collaborazione con il gruppo di coordinamento di Rosabella Cineforum ha scelto di presentare “La vita che verrà – Herself”. Il film della regista Phyllida Lloyd, racconta la storia di Sandra, sposata ad un uomo violento dal quale riesce a fuggire con le due figlie piccole. L’introduzione alla serata sarà a cura delle associate della Rete di Daphne con l’intento di far riflettere sulle difficoltà che le donne vittime di violenza si trovano ad affrontare per potersi ricostruire e l’importanza della condivisione dei problemi.

Il 15 marzo per concludere, la riproposizione della serata in rosso “La mano sul volto. Una carezza, uno schiaffo, uno strumento di difesa”. L’iniziativa programmata per lo scorso 30 novembre in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne era stata sospesa per problemi legati alla situazione pandemica.

La giornalista e scrittrice Stefania Prandi autrice del libro: “Le conseguenze. I femminicidi e lo sguardo di chi resta” dialogherà con la giornalista Veronica Massussi descrivendo un reportage lungo tre anni che racconta, attraverso le parole di chi sopravvive, gli esiti drammatici della violenza di genere. A vivere le conseguenze dei femminicidi sono madri, padri, sorelle, fratelli, figlie e figli. Chi resta.

La serata realizzata in collaborazione con Rete di Daphne, sarà accompagnata dalle musiche del maestro Omar Ghazouli alla chitarra e dalle voci di Camilla Corridori e Davide Peroni che leggeranno alcuni brani estratti dal libro.