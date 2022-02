Capriolo, inseguimento in pieno centro: preso corriere della droga

(red.) Venerdì mattina il sistema di videosorveglianza stradale ha segnalato alla Polizia Locale di Capriolo un veicolo sospetto proveniente da Sarnico e diretto verso Palazzolo sull’Oglio. Si trattava di un’Alfa Mito, che forse voleva raggiungere il casello dell’autostrada a San Pancrazio.

Erano le 13 e una pattuglia della Locale ha intercettato la vettura alla rotonda delle cinque vie, ma l’uomo al volante, anziché fermarsi all’alt, ha accelerato dandosi alla fuga.

L’inseguimento, al quale hanno partecipato anche i carabinieri, è avvenuto nel pieno centro di Capriolo. Il fuggitivo, dopo averle provate tutte compreso percorrere in velocità una pedonale, appena possibile ha abbandonato l’Alfa Romeo scappando per i campi. Nella macchina sono stati trovati 11 chili di hashish, mentre altri uomini intensificavano la caccia al corriere della droga.

L’uomo è stato individuato e ammanettato: si nascondeva all’interno di un canale d’irrigazione per l’agricoltura. Si tratta di un cittadino albanese, già latitante dopo essere fuggito dai domiciliari dove si trovava per reati sempre legati al traffico di stupefacenti. Ora è stato portato in carcere.