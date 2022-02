Palazzolo: minaccia di buttarsi dal ponte, salvata dai carabinieri

(red.) Sono stati momenti di apprensione, a Palazzolo sull’Oglio, nel bresciano, intorno alle 9,30 della mattina di martedì 15 febbraio, dove una donna minacciava di gettarsi da un ponte della provinciale 573.

A notare la signora, in piedi oltre la balaustra del parapetto del sovrappasso era stato un camionista diretto a Brescia, il quale, notando la scena ed intuendo le intenzioni della donna, ha invertito la marcia e ha bloccato il traffico in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Palazzolo, quelli del Radiomobile e del Nucleo operativo di Chiari, i Vigili del Fuoco, un’automedica, un’ambulanza e la polizia locale.

Nel frattempo era stata interrotta la circolazione sull’asse viaria e deviato il traffico.

Dopo un paio d’ore, grazie a un carabiniere “negoziatore” in servizio presso il Nucleo Investigativo CC Brescia, la donna è stata convinta a lasciarsi avvicinare per verificarne le condizioni di salute. Successivamente è riuscito a bloccarla: dopo essere stata visitata sul posto dal personale sanitario del “118”, la donna è stata trasportata in codice rosso e prognosi riservata presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.