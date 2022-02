Cazzago, litiga con la ex e si ferisce al braccio

(red) Una lite tra due ex fidanzati si è conclusa con un gesto autolesionistico da parte dell’uomo, un 49enne, che ha estratto un coltello minacciando di farsi del male e quindi ferendosi poi al braccio.

E’ successo attorno alle 13 di venerdì 11 febbraio a Cazzago San Martino, nel bresciano.

Secondo quanto emerso, il 49enne, dopo essersi incontrato con la ex ed avere nuovamente discusso, come già accaduto in passato, al culmine della lite, ha estratto la lama, colpendosi ad un braccio, fortunatamente in modo lieve, e minacciando di farsi altro male. La donna, allora, temendo il peggio, ha chiamato i soccorsi e le forze dell’ordine.

L’uomo è stato soccorso da un’ambulanza, medicato sul posto, avendo rifiutato il ricovero. Sull’episodio sono in corso le indagini dei carabinieri.