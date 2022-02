Cologne, hashish ai minorenni: pusher in manette

(red.) Una pattuglia dei carabinieri della Sezione radiomobile della Compagnia di Chiari, durante controllo nella zona industriale di Cologne, ha notato una Mitsubishi sospetta con cinque persone a bordo. Nel vedere avvicinarsi i militari l’auto ha tentato velocemente di allontanarsi, ma è stata raggiunta in via Sala. Inevitabile la perquisizione. A bordo due giovani, un 22enne residente a Cologne e un 30enne di Tavernola Bergamasca, che secondo l’accusa stavano vendendo il fumo agli altri tre, tra cui due ragazze minorenni.

Il 22enne di Cologne aveva addosso 120 grammi di hashish nascosti nelle mutande e un bilancino di precisione. Il 30enne di Tavernola invece nascondeva nello stesso posto una dose di ketamina, una di hashish e anche lui un bilancino. Sotto il sedile della Mitsubishi i militari hanno recuperato una pistola scacciacani alla quale era stato tolto il tappo rosso facendola sembrare vera. Nell’abitazione di uno dei due presunti spacciatori sono stati trovati altri 10 grammi di hashish e un terzo bilancino.

Il ragazzo di Cologne è stato arrestato per possesso di stupefacenti a fini di spaccio con l’aggravante della cessione a minorenni, in concorso con il 30enne bergamasco. Il Tribunale di Brescia ha convalidato l’arresto disponendo l’obbligo di dimora e di firma in attesa del processo.