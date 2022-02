Schianto in galleria a Marone, ferito automobilista

(red.) Brutto incidente sul Sebino bresciano nella mattinata di giovedì 3 febbraio. Alle 10,40 circa, una squadra dei vigili del fuoco di Brescia è intervenuta per un sinistro stradale in galleria, lungo la sp 510 sebina, nel comune di Marone. Per circostanze al vaglio delle forze dell’ordine si sono scontrate un’automobile e un furgone. Ad avere la peggio l’autista della macchina, ricoverato in ospedale. Sul posto è intervenuta un’ambulanza, una pattuglia della polizia stradale e alcuni tecnici della provincia.