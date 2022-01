Vandalismo a Iseo, divelte le transenne del cantiere in via Campo

(red.) Ennesimo raid vandalico nel Bresciano. Questa volta nel mirino è finito un cantiere di Iseo, in via Campo, luogo in cui, in questi giorni, si stanno effettuando lavori stradali per la posa della rete internet.

Probabilmente a compire i danneggiamenti è stata una baby gang già coinvolta in altri blitz simili.

Le transenne sono state divelte e gettate lungo la carreggiata, in mezzo a sassi e sabbia, con grave rischio per la incolumità dei passanti, non più protetti dalle barriere poste a delimitare gli scavi.

Sulle trace dei vandali la Polizia locale e i carabinieri della cittadina del Sebino.