“20 anni e non sentirli…”nuovo logo per Fondazione Cogeme

(red.) “Vent’anni di Fondazione Cogeme e non sentirli….” così il Presidente Gabriele Archetti in anteprima rispetto ad un calendario di iniziative previste per l’anno del ventennale tra convegnistica, festival e pubblicazioni ad hoc. “Come primo atto simbolico abbiamo deciso di uscire pubblicamente con un logo rinnovato per questa ricorrenza che cade esattamente il 31 gennaio. Oggi infatti, come da atto costitutivo, nacque ufficialmente quella che all’epoca venne denominata -fondazione cogeme spa onlus- mantenendo al suo interno quello “spa” quasi come sigillo del fondatore. Dall’ispirazione degli amministratori dell’epoca, Fondazione si è sviluppata lungo le direttrici della sostenibilità, anticipando temi e sfide che oggi sono diventate patrimonio comune”. Nella programmazione del ventennale sono previste diverse iniziative tra cui un momento riflessione pubblica sul ruolo delle Fondazioni da svolgersi il 1 ottobre 2022, durante la Giornata Europea delle Fondazioni*, occasione unica per inserire l’esperienza di Fondazione Cogeme nell’alveo della filantropia nazionale ed europea. Tra le altre si segnalano la possibilità di raccogliere l’esperienza in una pubblicazione ad hoc raccontando questi vent’anni attraverso alcune progettualità simbolo, oppure ancora tramite il ricordo vivo di chi segnò indelebilmente la storia di Fondazione come Simone Mazzata. Quest’ultimo verrà ricordato dal Comune di Castegnato all’interno del Festival Carta della Terra promosso da Fondazione Cogeme (in programma da aprile a giugno 2022). Il ventennale infine incrocerà altri momenti importanti quali le celebrazioni quinquennali della Battaglia di Maclodio, della Microeditoria e altri appuntamenti ancora in fase di studio. “La storia di Cogeme è intrinsecamente una storia di uomini che hanno concepito l’impresa pubblica come strumento per svolgere servizi di pubblica utilità e al tempo stesso occasione unica per condividere socialmente parte degli utili – sottolinea Dario Lazzaroni, Presidente di Cogeme Spa- “I vent’anni di Fondazione Cogeme dimostrano come l’ispirazione degli inizi si sia via via consolidata e continui a rappresentare per i nostri territori un valore aggiunto imprescindibile” .