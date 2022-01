Marone, cane salvato dai vigili del fuoco

(red.) Da dieci giorni non faceva rientro a casa, dopo essere finito in una zona impervia di Marone, in località Val Carezzo, sotto la Corna Trentapassi.

Lo hanno rintracciato e salvato i vigili del fuoco di Brescia, con un intervento effettuato attorno alle 13 di mercoledì 19 gennaio.

Protagonista della disavventura un cane di grossa taglia, finito, chissà come, in un luogo inaccessibile a piedi e lì rimasto bloccato per giorni. A segnalare la presenza dell’animale una signora che ha sentito il suo ululato (disperato) e ha allertato i soccorsi.

I pompieri hanno raggiunto il cane, che era denutrito, lo hanno recuperato con l’ausilio di una fune calata con un operatore dall’elicottero e lo hanno potuto così restituire al legittimo proprietario.