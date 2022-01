Ospitaletto, restyling per le piazze e le vie del centro

(red.) In questi giorni d’inizio anno, work in progress a Ospitaletto in piazza Roma, piazza Aldo Moro, piazza San Rocco e poi via Brescia, via Ghidoni e via Martiri della Libertà, oggetto di riqualificazione urbana. Un’opera di restyling e di rinnovamento per renderle più belle, accessibili e appetibili proprio in una zona centrale del territorio nella quale in questi anni si è investito con e per le attività economiche, confluite e aderenti al Distretto urbano del Commercio di Ospitaletto denominato DUC-O.

Il progetto di arredo urbano, in conto capitale per circa 130mila euro, stanziamento che si aggiunge ai fondi messi a disposizione sempre dal DUC-O in questi anni di attività, a favore e direttamente per commercio e imprese locali aderenti.

Ridefinizione degli spazi comuni: pensilina, panchine e piccole aree verdi per la sosta; spazi e rastrelliere per le biciclette, sedie, panchine e tavoli per Piazza Roma e nuovi cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti a favore delle attività commerciali e della collettività.

Per l’assessore al Commercio Massimo Reboldi: «Spazi comuni che ci auguriamo vengano utilizzati e rispettati per un paese più bello, ordinato e che rende più forte e competitivo il nostro Distretto urbano del Commercio a favore di imprese e commercianti. Grazie alla tempestività con cui abbiamo elargito i contributi alle imprese, sistemato l’arredo urbano e promosso il Distretto con iniziative e campagne social, siamo ora in attesa di ricevere il contributo già ottenuto, a parziale copertura di questo investimento, e per complessivi 80mila euro, da parte di Regione Lombardia».