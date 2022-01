Pisogne, ferita gravemente a un braccio da un petardo

(red.) Ferita da un petardo nella notte di Capodanno a Pisogne, nel bresciano, una 29enne bergamasca ora rischia di restare parzialmente invalida al braccio.

La vicenda è riportata da L’Eco di Bergamo che racconta come la giovane, la notte di san Silvestro, si trovasse in Piazza Mercato, sul Sebino, quando è stata raggiunta da un fuoco d’artificio: soccorsa e ricoverata ad Esine, ora chiede vanga fatta giustizia.

Secondo l’ipotesi degli investigatori ( i carabinieri di Pisogne di Breno) che indagano sul grave episodio, la giovane, che si dice salva per miracolo, potrebbe essere stata colpita da un petardo modificato artigianalmente, forse addirittura infilato in una bottiglia di vetro date le gravi lesioni riportate dalla donna.

La 29enne, infatti, ha riportato ferite sia ai muscoli sia alle ossa del braccio sinistro ed è stata operata nel reparto di ortopedia. Probabilmente dovrà subire ulteriori interventi per recuperare la funzionalità dell’arto.

Al vaglio le telecamere di sorveglianza posizionate sulla piazza, ma le forze dell’ordine fanno anche appello a chi, quella sera, fosse in piazza e possa avere visto qualcosa.