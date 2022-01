Il comune di Passirano in campo per sostenere l’apicoltura

(red.) Il comune di Passirano ha avviato in questi ultimi mesi alcune importanti azioni di sostegno per il mondo dell’apicoltura e di sensibilizzazione verso i propri cittadini, anche attraverso il ruolo delle istituzioni scolastiche e di alcuni volontari presenti sul territorio.

Un’azione importante riguarda l’inserimento all’interno del Piano del Diritto allo Studio di una progettualità riferita a questo tema con un bando di sostegno per il mondo dell’apicoltura, aperto dalla giornata di giovedì 23 dicembre, per un totale di euro 6.000, che ha visto l’apprezzamento proprio degli apicoltori locali, incontrati dall’amministrazione per avviare possibili percorsi di condivisione.

Attraverso il bando, per fare un esempio tra le molte possibilità, si incentiva l’acquisto di attrezzature per l’esercizio dell’attività di apicoltura, la frequentazione di corsi base o di aggiornamento relativi al tema e l’apertura di nuove attività con il posizionamento di nuovi apiari sul territorio, anche a livello amatoriale.

Per le specifiche informazioni relative al bando e le modalità di presentazione delle domande è possibile consultare il sito internet comunale www.comune.passirano.bs.it, oppure telefonare al numero 0306850557, chiedendo dell’Ufficio Tecnico – Ecologia e Ambiente. Il bando resterà aperto fino al 6 febbraio 2022.

“Siamo molto soddisfatti del percorso intrapreso”, ha detto l’assessore all’Ambiente del comune di Passirano, Marta Orizio, “e la strada è ancora lunga. È importante e preziosa la collaborazione di tutti: associazioni, scuole, volontari e cittadini. L’amministrazione è attenta alla tematica e disponibile ad accogliere suggerimenti, mettendo così in campo nuove progettualità”.